بوبيان يستعد لإطلاق بطاقة Visa كأس العالم 2026 FIFA مسبقة الدفع

المدير العام لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في بوبيان صالح المنصور

أعلن بنك بوبيان عن استعداده لإطلاق بطاقة VISA كأس العالم FIFA 2026 مسبقة الدفع الرقمية والفعلية، لتكون أول بطاقة من نوعها في الكويت مخصصة لبطولة كأس العالم، في خطوة تعكس مكانته الرائدة في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة تواكب اهتمامات عملائه، لاسيما عشاق كرة القدم.

ويواصل بنك بوبيان من خلال هذه الخطوة استراتيجيته الهادفة إلى تطوير تجارب مصرفية تواكب أسلوب الحياة العصري، وتجمع بين الابتكار التقني والتفاعل الحقيقي مع العملاء، بما يُعزز من مكانته كبنك رائد في تقديم حلول غير تقليدية.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في بوبيان، صالح المنصور “الاستعداد لإطلاق بطاقة بوبيان VISA كأس العالم 2026 FIFA المسبقة الدفع يعكس سرعة تجاوبنا مع الأحداث العالمية، لاسيما وإن كانت تعبر عن تطلعات مختلف شرائح عملائنا، حيث نُقدم اليوم نسخة متطورة تجمع بين مزايا التصميم والمرونة الرقمية، والتجربة التفاعلية لأجواء كأس العالم.”

تصميم مميز لبطاقة VISA كأس العالم FIFA 2026 مسبقة الدفع الرقمية والفعلية من “بوبيان”

أكثر من بطاقة… تجربة متكاملة لعشاق كرة القدم

وأوضح “منذ البداية، حرصنا على أن تكون البطاقة أكثر من مجرد وسيلة دفع، صُممت لتعكس اهتمام العملاء بكرة القدم وبطولة كأس العالم وعالم FIFA وتفاصيله، من خلال تصميم مميز مستوحى من أجواء البطولة، وتجربة استخدام سهلة عند الشراء داخل الكويت وخارجها، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، لتكون بمثابة بوابة للحدث الرياضي الأبرز عالميًا.”

وأضاف المنصور “سيتم إصدار البطاقة بسهولة عبر تطبيق بوبيان من خلال خاصية الإصدار الفوري ، لتكون متاحة بشكلين مختلفين: بطاقة رقمية توفر استخدامًا سريعًا ومرنًا، وبطاقة فعلية بتصميم خاص يمكن الاحتفاظ بها كتذكار لهذا الحدث الرياضي العالمي. هذا التنوع يمنح البطاقة بُعدًا جديدًا يتجاوز الاستخدام التقليدي ويُجسد ارتباط العميل بالحدث بطريقة مميزة.”

وأشار إلى أن بطاقة بوبيان Visa كأس العالم FIFA 2026 الجديدة تأتي بالتعاون مع فيزا العالمية و سوف يتمكن العملاء من التسجيل المسبق لإبداء اهتمامهم؛ ليكونوا على اطلاع مسبق بموعد الإطلاق الرسمي للبطاقة من خلال “مساعد” المساعد الرقمي في بنك بوبيان، وبذلك سيحظون على فرصة طلب البطاقة فور توفرها إلى جانب هدايا ترحيبية حصرية من FIFA، ، في خطوة تُترجم التزام بوبيان الحقيقي بمكافأة عملائه، وتشعرهم بالتميز وبأنهم شركاء فعليين في الحدث العالمي منذ انطلاقته.

واختتم المنصور “كوننا أول بنك في الكويت يُطلق هذه البطاقة، نؤمن بأن لدينا مسؤولية لمواصلة تقديم منتجات وحلول مختلفة، تصنع تأثيراً ملموساً، وتُعزز رؤيتنا نحو تجربة مصرفية أكثر قرباً بتفاصيل الحياة اليومية لعملائنا.”