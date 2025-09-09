الاحتلال يصدر أمرا عسكريا لأهالي غزة بإخلاء المدينة باتجاه الجنوب

قطاع غزة

أصدر الاحتلال الإسرائيلي امرا عسكريا اليوم الثلاثاء لأهالي (غزة) بإخلاء المدينة باتجاه الجنوب عبر (محور الرشيد) موضحا أنه سيصعد من قصفه في المنطقة.

وقالت قوات الاحتلال التي تنفذ حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ نحو عامين إنها ستعمل “في غزة بقوة كبيرة كما فعلت في مختلف أنحاء القطاع”.

ومن جانبها ذكرت القناة 12 العبرية أن هذه أول مرة يصدر فيها أمر إخلاء كهذا منذ بدء التحضير لعملية احتلال مدينة غزة.

ويأتي هذا في وقت يجري الحديث عن مقترح لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكدت حركة (حماس) استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات وبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين.