الرئيس التركي: نساند غزة بكل إمكاناتنا في هذه الأوقات العصيبة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن تركيا تقف بكل إمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في هذه الأوقات العصيبة التي خرجت فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو عن السيطرة.

أدلى أردوغان بتلك التصريحات في كلمة ألقاها عقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة وذلك تعقيبا على الكارثة التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وشدد على أن “تركيا ستحافظ على موقفها الثابت رغم كل الضغوط والتهديدات والغطرسة التي تمارسها شبكة الإجرام التي قتلت أكثر من 64 ألف شخص بريء”.

وقال إنه “في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام سنواصل موقفنا الصادق وسنكون صوت الفلسطينيين هناك”.

وأكد الرئيس التركي أن العدوان الإسرائيلي على غزة كان على رأس مباحثاته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي حضرها قبل أيام كضيف شرف وفي مباحثاته مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.

وفي سياق آخر أكد أردوغان على الدور العالمي المهم لمنظمة شنغهاي للتعاون إذ يبلغ عدد سكانها 8ر3 مليارات نسمة وحجمها الاقتصادي 30 تريليون دولار.

وقال “نسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا مع المنظمة ودولها الأعضاء على أساس مبدأ الربح المشترك”.