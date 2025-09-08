تصفيات أوروبا لمونديال 2026: انتصار قاتل لإيطاليا وكرواتيا تستعيد الصدارة

لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون بالفوز في المباراة

حقق المنتخب الإيطالي انتصارا قاتلا بسيناريو هيتشكوكي على الكيان الصهيوني 5-4، بعد مواجهة مثيرة تبادل فيها المنتخبان التقدم وشهدت أربعة أهداف في الدقائق العشر الأخيرة، وذلك ضمن منافسات المجموعة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم الإثنين.

ورفع منتخب المدرب جينارو غاتوزو رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني (4 مباريات)، تاركا الكيان خلفه في المركز الثالث بفارق الأهداف بتسع نقاط كذلك (5 مباريات) في المجموعة التي تتصدرها النرويج بالعلامة الكاملة 12 نقطة (4 مباريات).

وتستضيف النرويج مولدوفا متذيلة الترتيب من دون نقاط، الثلاثاء.

وضمن المجموعة الثانية، حققت سويسرا انتصارها الثاني تواليا من بوابة ضيفتها سلوفينيا 3-0.

افتتح نيكو إلفيدي التسجيل لسويسرا (18) وأضاف بريل إمبولو (33) ودان ندويي (38) الهدفين الثاني والثالث تواليا.

وأسقطت كوسوفو ضيفتها السويد بمفاجأة 2-0 بهدفي إلفيس ريكسبيكاج (26) وفيدات موريكي مهاجم مايوركا الإسباني (42).

ورفع منتخب المدرب مورات ياكين رصيده إلى ست نقاط في الصدارة أمام كوسوفو في المركز الثاني بثلاث نقاط، فيما تحتل السويد المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل سلوفينيا الترتيب بنقطة واحدة أيضا.

ويتأهل إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، أبطال المجموعات الـ12، فيما تُحسم البطاقات الأربع الأخرى عبر ملحق قاري من أربعة مسارات.

ثلاثية لكرواتيا والدنمارك

استعادت كرواتيا صدارة المجموعة الثانية عشرة بعد فوزها على ضيفتها مونتينيغرو منقوصة العدد 4-0.

افتتح كريستيان ياكيتش التسجيل (35) قبل طرد أندريا بولاتوفيتش ببطاقة صفراء ثانية (42)، وعزز أندري كراماريتش النتيجة (51) ثم سجل إيدفن كوتش هدفا عكسيا (86) وأنهى إيفان بيريشيتش الأمور بالرابع (90+2).

ورفعت كرواتيا رصيدها إلى 12 نقطة من أربع مباريات، بفارق الأهداف عن الجمهورية التشيكية (5 مباريات).

وكانت هذه أول مواجهة بين كرواتيا وصيفة مونديال 2018، ومونتينيغرو التي لم يسبق لها التأهل إلى المحفل العالمي منذ استقلالها (بدءا من مونديال جنوب إفريقيا 2010).

تجمد رصيد مونتينيغرو عند 6 نقاط في المركز الرابع بعد تكبدها الخسارة الثالثة تواليا في التصفيات عقب فوزين افتتاحيين.

وحققت جزر فارو فوزها الثاني على مضيفتها جبل طارق بهدف نظيف سجله مارتن أغنارسون (68)، رافعة رصيدها إلى ست نقاط، فيما بقيت جبل طارق من دون نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، حققت الدنمارك فوزها الأول بثلاثية نظيفة أمام مضيفتها اليونان.

سجل ميكل دامسغارد (32) وأندرياس كريستنسن (62) وراسموس هويلوند (81) الأهداف الثلاثة.

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف عن اسكتلندا الفائزة على بيلاروس بهدفين دون رد، سجلهما تشي أدامس (43) وزاخار فولكوف بالخطأ في مرمى فريقه (65).