سمو أمير البلاد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الكونغو تتعلق بسبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الكونغو تسلمها وزير الخارجية أثناء استقباله وزير التعاون الدولي في جمهورية الكونغغو
تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من رئيس جمهورية الكونغو الصديقة دنيس ساسو انغيسو تتعلق بسبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وميادين تعزيز التعاون المشترك في إطار المحافل الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين أن وزير الخارجية عبدالله اليحيا تسلم الرسالة أثناء استقباله وزير التعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية الكونغو كريستال ساسو انغيسو بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

