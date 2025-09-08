النائب الأول ووزير الداخلية يترأس الاجتماع الثاني لفريق تنظيم إنشاء دور العبادة والمراكز الدينية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لدى ترؤسه في قصر بيان الاجتماع الثاني للفريق المعني بتنظيم إنشاء دور العبادة والمراكز الدينية التي تستضيف الشعائر الدين

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين في قصر بيان الاجتماع الثاني للفريق المعني بتنظيم إنشاء دور العبادة والمراكز الدينية التي تستضيف الشعائر الدينية.

وأكد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية أن انعقاد الاجتماع يأتي استمرارا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة حفظهم الله ورعاهم وحرصا على تطوير منظومة العمل الديني وضمان انسجامها مع الأطر القانونية والتنظيمية بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية ويعزز من مكانة دولة الكويت المرموقة إقليميا ودوليا.

وذكر البيان أن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات الاجتماع الأول حيث تم مناقشة الخطوات العملية لوضع آليات ومعايير واضحة لترخيص الدور الدينية بما يضمن تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتكامل جهود الجهات الحكومية في متابعة التزامها بالضوابط والقوانين المعتمدة.

وشهد الاجتماع حضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير العدل المستشار ناصر السميط ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية.