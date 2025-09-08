بلدية الكويت: حملة ميدانية بمحافظة الأحمدي للكشف على التراخيص الصحية للمحلات والاعلانات

بلدية الكويت

أعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين إطلاق حملة ميدانية للفرق الرقابية للكشف على التراخيص الصحية للمحلات وتراخيص الاعلانات والتأكد من مدى الالتزام بلائحتي المحلات والاعلانات بجميع انشطتها.

وقال رئيس فريق جولة محافظة الاحمدي عبدالعزيز العازمي في تصريح صحفي على هامش الجولة إن الهدف من هذه الجولات الميدانية الكشف على سريان تراخيص جميع الإعلانات المختلفة واتخاذ كافة الاجراءات الرقابية بحق المخالفين. وأكد العازمي على ضرورة وجود ترخيص الاعلان بأنواعه أو تجديده تجنبا لغرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار كويتي مشيرا إلى انه سيتم تحرير محاضر مخالفة في حال عدم إصدار أو تجديد الإعلان أو مخالفة شروط وضوابط لائحة الإعلانات. وبين أن الحملة الميدانية الاولى في محافظة الاحمدي اليوم اسفرت عن تحرير 47 مخالفة اعلان في أحد المولات التجارية بالمحافظة.

وأوضح أن هذه الحملة ستتبعها عدت جولات ميدانية في جميع محافظات البلاد وفق جدول زمني يتضمن مواعيد الحملات الميدانية الذي تم اعداده من قبل فريق ادارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الادارات المعنية.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية لافتا إلى أن الفرق الرقابية التابعة لإدارات السلامة في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح بلدية الكويت وأنظمتها من خلال الحملات الميدانية المنفذة في المحافظات.