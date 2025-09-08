هيئة الزراعة: انتهاء “الحمى القلاعية” في الكويت واعتماد التقرير النهائي رسميا من المنظمة العالمية لصحة الحيوان

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انتهاء تفشي وباء الحمى القلاعية في دولة الكويت وقبول إجراءات إدارة الصحة الحيوانية في السيطرة على الوباء واعتماد التقرير النهائي من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) الذي يفيد بانتهاء الوباء في الكويت رسميا.

وثمنت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين جهود جميع العاملين في قطاع الثروة الحيوانية (إدارة الصحة الحيوانية – إدارة الإنتاج الحيواني – إدارة المختبرات الطبية – والأطباء البيطريين) كذلك تعاون مربي الأبقار واتحاد منتجي الألبان والعاملين بمزارع الأبقار.

وأعربت الهيئة عن الأمل في زيادة الالتزام بشروط الأمان الحيوي من المزارع وسرعة التواصل مع إدارة الصحة الحيوانية في حال ظهور أي إصابات وبائية بالمزارع حرصا على منع تفشي الأوبئة للحفاظ على الثروة الحيوانية لدولة الكويت.