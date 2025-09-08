سمو أمير البلاد يثني على الإنجازات الطبية المشرفة للكوادر الوطنية وقدرة النظام الصحي الكويتي على مواكبة التطورات

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي والفريق الطبي المتخصص في إجراء عمليات جراحية روبوتية عن بعد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي والفريق الطبي المتخصص في إجراء عمليات جراحية روبوتية عن بعد، حيث قدموا لسموه حفظه الله شرحا حول الإنجاز الطبي العالمي الجديد بإجراء عشر عمليات عالية الدقة باستخدام الروبوت الجراحي عن بعد والتي تمت ببراعة وكفاءة عالية، والتي تجسد التقدم الذي أحرزته دولة الكويت في ميدان الجراحة الروبوتية.

هذا وقد أثنى سموه رعاه الله على هذه الإنجازات الطبية التاريخية المشرفة، التي تجسد ما تتمتع به الكوادر الوطنية من تفوق علمي، وقدرة النظام الصحي الكويتي على مواكبة التطورات الحديثة، والحرص على تبني أحدث ما توصلت إليه التقنيات الطبية الحديثة، سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته في كافة المحافل الطبية الاقليمية والدولية.