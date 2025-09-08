ديوان الخدمة: ترشيح مؤهلات الثانوية والمتوسطة المسجلين بنظام التوظيف للعمل بالجهات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين ترشيح حملة المؤهلات الثانوية والمتوسطة فقط المسجلين بنظام التوظيف المركزي للعمل في الجهات الحكومية بوظائف تتطلب الحصول على دورات تدريبية ووظائف يتم التدريب عليها بعد الالتحاق بالوظيفة.

وقال الديوان في بيان له على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن الوظائف التي تتطلب الحصول على دورات تأهيلية قبل الالتحاق بالوظيفة تكون مدة الدورة شهرا واحدا بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويتم الترشيح الفوري لجهة العمل بعد اجتياز الدورة بنجاح.

وأوضح أن الوظائف التي تتطلب الحصول على الدورات التدريبية تتمثل في وظائف السكرتارية والطباعة وظائف الخدمات الفندقية المخصصة لوزارة الصحة.

وأضاف أن الوظائف التي يتم التدريب عليها بعد الالتحاق بالوظيفة يعتمد الترشيح لها على احتياجات الجهات الحكومية ووفقا للأعداد لمطلوبة وتشمل على سبيل المثال مرافق طلبة ومعاون أمن ومجهز أغذية ومعقب معاملات ومشرف سكن ومنفذ خدمة.

وذكر أنه يجب على الراغبين في الترشح للوظائف التي تتطلب دورات تأهيلية قبل الالتحاق بالوظيفة ضرورة التسجيل في الدورات التأهيلية عبر الموقع الرسمي للديوان من اليوم حتى يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري.