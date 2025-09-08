“نزاهة” تنظم دورة تدريبية ضمن مشروع “أداء” لتعزيز قواعد السلوك الوظيفي في الجهات الحكومية

دورة تدريبية لإعداد المدربين المعتمدين ضمن مشروع "أداء"

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الاثنين دورة تدريبية لإعداد المدربين المعتمدين ضمن مشروع (أداء) لتعزيز قواعد السلوك الوظيفي في الجهات الحكومية بمشاركة سبع جهات حكومية.

وقالت مراقب التعاون مع منظمات المجتمع المدني في (نزاهة) ياسمين الشرهان في تصريح صحفي خلال الدورة إن فعالياتها تتضمن ثلاثة محاور تعنى بوقاية الجهات الحكومية من الفساد وإن الهدف من مشروع (أداء) يتمثل بتفعيل مدونة السلوك بالشكل الأمثل بما يدعم رؤية ديوان الخدمة المدنية التي أطلقها عام 2021 لوقاية المؤسسات من مخاطر الفساد.

وأضافت الشرهان أن عقد الدورة لإعداد المدربين المعتمدين يندرج ضمن مشروع (أداء) للجهات الحكومية الملحقة بالمرحلة الفضية الذي يتطلب إطلاق برامج التوعية للمنتسبين إلى المؤسسة.

وأوضحت أن محاور البرنامج تدور حول نظرة عامة على مدونات السلوك الوظيفية وكيفية القيام بالاتصالات المؤسسية الخاصة بالتوعية وزيادة الارتباط بين الموظف وجهة عمله وإدارة التغير وقياس الأداء.

وينقسم مشروع (أداء) إلى أربع مراحل هي (البرونزية) وتعنى بتهيئة البنية التحتية لدى الجهات لخلق ثقافة مؤسسية قائمة على معايير الاداء المرتبطة بالخدمة العامة من خلال إعداد متطلبات التدريب والتوعية والمرحلة (الفضية) وهي إطلاق برامج التوعية للمنتسبين إلى المؤسسة وتدريب العاملين فيها وقياس مدى وعيهم بها.

أما المرحلة الثالثة فهي (الذهبية) وتعنى بتطوير النظم الداخلية في المؤسسة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والمهنية والتميز فيما تعنى المرحلة الرابعة (الماسية) بإدراج معايير الأداء الوظيفي في كافة الأعمال اليومية وظهور آثارها بشكل قابل للقياس.