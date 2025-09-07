وزير النفط: الكويت مؤمنة بأن الانسجام والتناغم ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة

وزير النفط طارق الرومي

قال وزير النفط طارق الرومي اليوم الأحد إن دولة الكويت مؤمنة بأن الانسجام والتناغم والتوافق هو الركيزة الأساسية للحفاظ على مرونة السياسات الإنتاجية وضمان أمن الطاقة العالمي مؤكدا أن التزام الكويت يعكس مسؤوليتها في دعم استقرار الاقتصاد العالمي وتوازن الأسواق.

جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي نقله بيان صادر عن (النفط) عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري للدول الثماني المشاركة في اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوبك +) والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح أن الاجتماع جاء استكمالا للجهود التي تبذلها الدول المشاركة في الاتفاق بهدف تعزيز استقرار السوق النفطية ودعم توازن العرض والطلب العالمي.

وأشاد بقرار الدول الثماني المشاركة تنفيذ تعديل بزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر من إجمالي 65ر1 مليون برميل يوميا من التعديلات الطوعية الإضافية التي تم الإعلان عنها سابقا في شهر أبريل 2023.

وتابع “سيكون إنتاج النفط الكويتي خلال شهر أكتوبر 559ر2 مليون برميل يوميا وقد جاء القرار بناء على معطيات السوق من حيث متانة أساسيات السوق واستقرار أداء الاقتصاد العالمي ومستويات المخزون النفطي”.

وذكر أن “المرحلة المقبلة عنوانها استمرار في استراتيجية ناجحة مبنية على تعزيز التشاور واستمرار تقييم مؤشرات السوق لضمان المرونة لاتخاذ أي قرارات مستقبلية من شأنها تعزيز امن الامدادات واستقرار السوق”.

وضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع إضافة إلى الوزير الرومي محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.