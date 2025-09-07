جامعة الكويت تنظم فعالية لرصد الخسوف الكلي للقمر بالتعاون مع مركز “أبحاث الفضاء”

احد المشاركين في الفعالية

في أجواء علمية حافلة بالترقب اجتمع عدد من الطلبة والباحثين والمهتمين بعلوم الفلك في فعالية نظمتها جامعة الكويت اليوم الأحد ممثلة بقسم الفيزياء لدى كلية العلوم وبالتعاون مع مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء لمتابعة مشهد الخسوف الكلي للقمر في مدينة صباح السالم الجامعية.

وشهدت الفعالية التي أقيمت تحت رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إقبالا لافتا من الجمهور حيث أتيح لهم متابعة الظاهرة عبر التلسكوبات الميدانية بالتعاون مع المركز العلمي ومركز العجيري.

واستمع الحضور إلى شروح مباشرة من أعضاء هيئة التدريس حول مراحل الخسوف وكيفية رصده وتفسيره العلمي بالإضافة إلى توفير مصلى لأداء صلاة الخسوف ومنطقة تسلية للأطفال.

وتأتي الفعالية في إطار التزام جامعة الكويت بدورها الأكاديمي والعلمي في نشر الثقافة الفلكية وتعزيز الاهتمام بالعلوم بين مختلف فئات المجتمع إلى جانب إتاحة الفرصة لتجربة عملية مميزة في متابعة واحدة من أبرز الظواهر الكونية.