وزير العدل الكويتي يبحث مع مسؤول أممي الجهود الوطنية في مجال حماية المرأة وتعزيز حقوقها

بحث وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط اليوم الأحد مع مقرر الأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك أسبابه وعواقبه ريم السالم آخر التطورات في مجال حماية المرأة في دولة الكويت.

وذكرت وزارة العدل في بيان أن المستشار السميط استعرض خلال اللقاء الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وما تم اتخاذه من خطوات تشريعية وإجرائية لحمايتها من مختلف أشكال العنف.

من جانبها أشادت السالم بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرتها دولة الكويت والتي “تعكس التزامها بتعزيز منظومة العدالة وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية” ومن أبرزها التعديلات المتعلقة بقانون الجزاء.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب الفني بوزارة العدل وممثلين عن وزارة الخارجية فيما رافق المقرر الخاص وفد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

يذكر أن السالم تقوم بزيارتها الرسمية إلى دولة الكويت خلال الفترة (2 – 9 سبتمبر الحالي) وهي الزيارة الثانية لها بعد زيارتها العلمية في عام 2023 مما يجدد التأكيد على استمرار تعاون دولة الكويت الوثيق مع أصحاب الولايات المقررين الخاصين للأمم المتحدة.