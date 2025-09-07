العاهل الأردني يؤكد رفض أية إجراءات الاحتلال لضم الضفة الغربية

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد رفض بلاده أي “إجراءات للاحتلال لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين”، وذلك في زيارة الى أبوظبي التقى خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأتى موقف العاهل الأردني في وقت تتزايد تصريحات مسؤولي الاحتلال التي تلمّح الى احتمال ضمّ مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، رداً على عزم دول أوروبية وغربية الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ونقل الديوان الملكي في بيان تأكيد الملك عبدالله الثاني “رفض الأردن المطلق لأية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، ولأية خطط لمستقبل غزة تتضمن تهجير سكانها أو فصلها عن الضفة الغربية”.

وشدد الملك والرئيس الاماراتي على “رفضهما لخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية”، مؤكدين “رفضهما لمواقف وتصريحات الاحتلال التي تنطوي على تهديد لسيادة دول الإقليم”.

ونقل البيان عنهما “رفضهما لخطط الاحتلال الهادفة لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها”، في إشارة الى خطة الاحتلال للسيطرة على كبرى مدن القطاع الفلسطيني.

وسبق للملك عبدالله أن أكد مرارا موقف بلاده الرافض لأن تكون “وطنا بديلا” للفلسطينيين. كما اعتبرت الإمارات في وقت سابق أن مساعي الاحتلال لضم أراض في الضفة تُعدّ “خطا أحمر”.

وتأتي تصريحات الملك بعد تحذير وزير الخارجية جدعون ساعر من أن التحركات للاعتراف بدولة فلسطين قد تدفع إسرائيل لاتخاذ “إجراءات أحادية”.

وقال ساعر الأحد إن “الدول التي دفعت نحو ما يسمى الاعتراف بدولة فلسطين مثل فرنسا والمملكة المتحدة، ارتكبت خطأ جسيما”.

وكان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش حثّ في وقت سابق هذا الأسبوع على ضمّ مساحات شاسعة من الضفة التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، ردا على الاعتراف بدولة فلسطين.