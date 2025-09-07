بوبيان كابيتال تعزز حضورها الاستثماري في السوق الصيني وهونغ كونغ

مدير إدارة العمليات في بوبيان كابيتال محمد البابطين

أعلنت شركة بوبيان كابيتال، شركة الاستثمار الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان، عن توسّع جديد في منصتها الرقمية للتداول، تمثل في إضافة بورصتي شنغهاي وشينزين وسوق هونغ كونغ إلى قائمة الأسواق العالمية المتاحة عبر المنصة، لتمنح العملاء فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أبرز الأسواق العالمية.

وبالإضافة إلى الصين وهونغ كونغ، فإن منصة بوبيان كابيتال للتداول تتيح إمكانية التداول في الأسواق الخليجية والأسواق الأمريكية، والأوروبية، وسوق المملكة المتحدة، والسوق المصري بما يعزز من تنوع الفرص الاستثمارية، وتوفير أدوات متنوعة لإدارة الثروات وتحقيق الأهداف المالية.

وقال مدير إدارة العمليات في بوبيان كابيتال، محمد البابطين “يُمثل دخول الأسواق الصينية وهونغ كونغ إلى منصة بوبيان للتداول نقلة نوعية جديدة تعكس استراتيجية التوسع المدروس في قاعدة الخدمات الاستثمارية، وتعزز حضورنا الإقليمي والعالمي كمزود رائد لحلول التداول في أسواق متعددة، كما يتيح لعملائنا آفاقاً استثمارية جديدة.”

وأضاف “تُعد هذه الأسواق من القوى الاقتصادية الكبرى والمؤثرة على الاقتصاد العالمي، تضم شركات رائدة في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا، الطاقة، العقار، والقطاع المالي، وهو ما يعني فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الباحثين عن تنوع في محفظتهم الاستثمارية.”

منصة واحدة .. وأسواق متعددة

وأوضح البابطين أن التوسع الجديد في الأسواق المذكورة يأتي ضمن مسار تطوير متواصل للمنصة وخدماتها الرقمية، قائلاً “نعمل بشكل مستمر على تعزيز تجربة العملاء من خلال توسع نطاق الأسواق وحلول التداول المطورة التي نقدمها للمستثمرين، لضمان توفير تجربة تداول عالمية أكثر سهولة، حيث يستطيع العميل الآن الدخول إلى جميع هذه الأسواق من خلال حساب تداول واحد فقط، وواجهة استخدام سلسة وعصرية تناسب كلاً من المستثمرين المبتدئين وأصحاب الخبرة وتمكّنهم من اتخاذ قراراتهم بسرعة وثقة.

وأشار إلى أن تنويع الأسواق الجغرافية يُعد من أهم استراتيجيات الاستثمار، قائلاً “كل سوق عالمي يحمل ظروفاً اقتصادية واستثمارية مختلفة، ومن خلال هذا التوسع نتيح للمستثمر فرصة الاستثمار في العديد من الأسواق العالمية، مما يوفر له تنوعاً ومرونة في إدارة المحفظة الاستثمارية.”

أفضل الحلول للمستثمرين

وأكد أن هذا التوسع يعكس التزام بوبيان كابيتال بتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين، لاسيما المهتمين بالسوق الصيني. وفي الوقت نفسه، نقدم حلاً للراغبين في إدارة وتنمية ثرواتهم في دول وأسواق متعددة، ضمن بيئة استثمارية متكاملة من خلال منصة تجمع بين الأمان والامتثال في التعاملات.

واختتم البابطين تصريحه قائلًا “سنواصل الاستثمار في التطوير والتحديث وتعزيز تواجدنا في الأسواق العالمية، إيمانًا منا بدورنا في تمكين المستثمر الكويتي والإقليمي من الوصول إلى فرص استثمارية عديدة، عبر حلول تعتمد على الابتكار والالتزام والتواجد الفعال في أسواق المال العالمية.

وتوفر منصة بوبيان للتداول بيئة تداول رقمية متكاملة، من خلال أدوات متطورة وحلولاً استثمارية واسعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتيح إمكانية إتمام عمليات التداول بشكل فوري، مع عرض مباشر لأسعار الأسهم، وتحليلات مفصلة للأداء المالي، بالإضافة إلى إمكانية عرض كشوف الحسابات والمعاملات، وإعداد قوائم مراقبة وتنبيهات فورية لحركة السوق، ضمن تجربة مصممة لتلبية احتياجات المستثمرين وفق أعلى معايير الكفاءة.