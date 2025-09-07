×
نزاهة: إحالة قياديين وآخرين للنيابة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح

الهيئة العامة لمكافحة الفساد
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالتها قياديين وآخرين للنيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح.

وأكدت (نزاهة) في حسابها الرسمي على منصة (إكس) اليوم الأحد عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.

وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة (نزاهة) للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد مؤكدة التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

