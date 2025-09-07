وزير العدل: اعتماد “الوزاري العربي” إنشاء اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني إنجاز مهم ومبادرة رائدة

وزير العدل ناصر السميط

قال وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في دولة الكويت المستشار ناصر السميط اليوم الأحد إن اعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالإجماع مشروع إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يعتبر إنجازا مهما للعمل العربي المشترك.

وأشاد السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالمبادرة التي تقدمت بها دولة قطر الشقيقة وبالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية معربا عن التهنئة لدولة قطر على هذه المبادرة الرائدة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في ختام تصريحه دعم دولة الكويت لكل ما يعزز حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني