تأجيل موعد إبحار “أسطول الصمود” من تونس لغزة إلى الأربعاء المقبل لأسباب لوجستية

أسطول الصمود

أعلنت هيئة تنظيم (أسطول الصمود) العالمي اليوم السبت عن تأجيل موعد الإبحار من تونس رسميا نحو غزة إلى الأربعاء المقبل بدلا من يوم غد الأحد لأسباب تقنية ولوجستية.

وذكرت الهيئة في بيان إن التأجيل جاء لعدة أسباب أولها هو تأخر وصول الأسطول من إسبانيا وثانيها هو الأحوال الجوية وحالة البحر وأسباب أخرى لوجستية مرتبطة بحالة السفن.

وأضاف أن سفن أسطول الصمود ستنطلق من تونس رسميا يوم الأربعاء 10 سبتمبر من ميناء (سيدي بوسعيد) بتونس العاصمة وذلك بالتنسيق مع بقية مكونات أسطول الصمود.

وأشار البيان إلى أن الفعاليات الرسمية والشعبية لتوديع سفن الأسطول ستكون الأربعاء المقبل أيضا بينما فعاليات استقبال السفن الإسبانية تبقى قائمة غدا الأحد لمن يرغب في المشاركة والحضور.

ونهاية أغسطس الماضي انطلقت نحو 20 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي من ميناء برشلونة الإسباني تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين الماضي من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا.

وكان من المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة ثالثة ستنطلق من تونس الأحد لكنها تأجلت إلى الأربعاء المقبل قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة بهدف محاولة كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ سنوات.