بنك برقان يُكرَّم من الهيئة العامة للقوى العاملة تقديراً لتميّزه في نسب التكويت وإحلال العمالة الوطنية

صورة جماعية لكبار الشخصيات والمكرمين

تأكيداً على ريادته في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المسار المهني للكوادر الكويتية، حاز بنك برقان على تكريم الهيئة العامة للقوى العاملة لإنجازاته في مجال التوطين وإحلال العمالة الوطنية، حيث حقق واحدة من أعلى نسب التكويت على مستوى القطاع المصرفي المحلي بمعدل استثنائي بلغ 86% خلال عام 2024.

وجاء هذا التتويج خلال الاحتفال التكريمي للشركات المتميّزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم في فندق سانت ريجس الكويت تحت رعاية وزراء العمل في مجلس التعاون، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ فهد يوسف سعود الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد/ جاسم محمد البديوي، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة/ أمثال هادي هايف الحويلة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور/ عصام الربيعان، والوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة السابقة للشؤون الاقتصادية السيدة/ هند صبيح براك الصبيح.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد/ علي حسين أكبر، نائب مدير عام- الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: “نفتخر بالحصول على هذا التكريم على المستويين الوطني والإقليمي، تقديراً لجهودنا المتواصلة في تمكين الكفاءات الكويتية الطموحة والمتميّزة. ويجسّد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بدعم رؤية الكويت 2035، وتأكيد حرصنا على أن تكون بيئة عملنا ركيزة لمسارات مهنية استثنائية. في بنك برقان، نؤمن بأن التنمية تبدأ من كل موظف، حيث إن تطوير مهاراته وصقل خبراته وتزويده بالأدوات اللازمة يسهم في تحقيق تقدم أوسع لدولة الكويت ككل”.

وأضاف: “وباعتباره جهة عمل معتمدة من منظمة Great Place to Work®، ومع تسجيل معدل مشاركة مرتفع في استبيان الارتباط الوظيفي، يواصل بنك برقان ترسيخ ثقافة التعلم المستمر من خلال برنامج متكامل لتطوير المواهب وتعزيز المسار المهني للكوادر الوطنية. ويغطي البرنامج على مدار العام مختلف الاحتياجات التدريبية عبر الإدارات والمستويات الوظيفية، حيث بلغ متوسط ساعات التدريب لكل موظف 33 ساعة سنوياً”.

نائب مدير عام- الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان علي حسين أكبر مستلماً الجائزة

اعتماد التكنولوجيا والحلول المبتكرة لتعزيز مبادرات التدريب وتنمية المواهب

كجزء أساسي من مسيرة البنك في التحوّل الرقمي، عزّز البنك برنامجه للتعلّم وتطوير المواهب أكثر من خلال استخدام نظام إدارة الموارد البشرية (HCM) المتكامل والمتطور (SuccessFactors) من شركة SAP، والذي يعتبر منصة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ليضمن أن يمرّ كل موظف برحلة مخصصة للتطوير الشخصي والمهني تتناسب مع احتياجاته وطموحاته الفردية.

ومن أبرز برامج التعلم وتطوير المواهب التي يقدمها بنك برقان لموظفيه، برنامجه الرائد “رُؤية”، المصمم وفق منهج متطور بهدف تعزيز المسيرة المهنية للموظفين وإعدادهم لتولّي مناصب قيادية واعدة. ويتضمن 4 مسارات رئيسية وهي: Future Leaders، Rising Leaders، Transformational Leaders، Visionary Leaders، حيث يلبّي كل مسار خبرة الكفاءات واحتياجاتهم وتطلعاتهم. ومنذ إطلاقه عام 2020، شهد البرنامج تطويراً مستمراً، حيث تم مؤخراً تدشين برنامج التوجيه والإرشاد القيادي في مسار Visionary Leaders، الذي يركّز على إعداد القادة الناشئين على الصعيدين الشخصي والمهني تحت إشراف كبار المديرين التنفيذيين في بنك برقان.

علاوة على ذلك، أطلق البنك العديد من برامج التطوير المتخصصة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية رائدة مثل Fitch Learning وCODED، بهدف تمكين الموظفين من مواكبة أحدث المعلومات والتقنيات الضرورية، على سبيل المثال في مجالات الاستثمار وإدارة الثروات والتحول الرقمي.

توفير بيئة عمل داعمة وتعزيز ثقافة تقدير المواهب

وبالتوازي مع جهوده لدعم النمو الشخصي والمهني للموظفين، يواصل بنك برقان التزامه بالحفاظ على معنويات عالية من خلال مبادرات عدة على الصعيدين الصحي والذهني، مثل برنامج “Burgan Beacon”، لتقدير المواهب، بالإضافة إلى برنامج الإرشاد Lean-In Circle لتمكين المرأة، وبرنامج التحدي والعافية Rock Your Habits، بالإضافة إلى افتتاح عيادة طبية داخلية لضمان صحة وسلامة موظفيه. كما تشمل الجهود الأخرى تقديم البنك ميزة جديدة لكل موظفيه تمكنهم من الحصول على إجازة خاصة ومدفوعة الأجر لمدة يوم واحد في أعياد ميلادهم، إلى جانب تقليص ساعات العمل أيام الخميس، وزيادة إجازة الأبوة إلى 5 أيام، بما يضمن للموظفين تحقيق التوازن بين الحياة والعمل، وينعكس إيجاباً على أدائهم داخل العمل وخارجه.

كما يواصل بنك برقان ترسيخ بيئة عمل داعمة من خلال التزامه بسياسات التنوع وتكافؤ الفرص على مستوى جميع الإدارات والفروع والمستويات القيادية. ويشمل هذا التوجه عدداً من المبادرات البارزة، مثل مبادرة “Empower Her” لتمكين المرأة في بيئة العمل والمناصب القيادية، إضافةً إلى دعم معرض “شركاء لتوظيفهم”، الذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من ذوي الإعاقة مهنياً وتعزيز دمجهم المستدام في سوق العمل. وفي هذا الإطار، يحرص البنك على دمج هذه المبادرات ضمن نهج أوسع للاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يتبناها في عملياته المختلفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية لدولة الكويت وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما يواصل البنك دوره التوعوي عبر مشاركته الفاعلة في حملة “لنكن على دراية” لتعزيز الثقافة المالية، تأكيداً لالتزامه بالمسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع على المستويين الاقتصادي والمعرفي.

التزام راسخ بمبادئ الاستدامة

ومن أبرز إنجازات البنك في مجال الاستدامة البيئية لعام 2024 حصوله على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية عن مقرّه الرئيسي، تقديراً لفعاليته في إدارة المباني المستدامة وتعزيز كفاءة العمليات، وذلك ضمن استراتيجيته الشاملة للمساهمة في مستقبل مستدام.

ومن بين المبادرات الأخرى التي عززت التزام بنك برقان بالاستدامة البيئية، إطلاق مبادرة لإدارة النفايات وإعادة التدوير في مبناه الرئيسي، بالتعاون مع “تدويري”، إحدى الشركات الرائدة في مجال إعادة التدوير في الكويت. ويضاف إلى ذلك مشاركة البنك في مبادرة GoGreen Plus التابعة لشركة DHL Express، والتي يؤكد من خلالها التزامه بخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالشحن عبر الاستثمار في استخدام وقود الطيران المستدام (SAF) واختيار خدمات DHL Express الصديقة للبيئة في أنشطته التشغيلية المختلفة.

رؤية مستقبلية لتنمية رأس المال البشري

وانطلاقاً من رؤيته بأن يكون إحدى جهات العمل المفضلة لدى الشباب، وركيزة محورية في دعم نمو الاقتصاد الكويتي، يواصل بنك برقان تطوير استراتيجيات متقدمة لإدارة الموارد البشرية. ويركّز البنك على استقطاب أفضل المواهب والمحافظة عليها من خلال نهج مدروس واستراتيجي في التوظيف، إلى جانب توفير خطط واضحة للتطور المهني تُمكّن الموظفين من الارتقاء بمسيرتهم العملية، بما ينعكس إيجاباً وبشكل مستدام على الاقتصاد المحلي.