الاحتلال يدعو سكان مدينة غزة للانتقال إلى “منطقة إنسانية” جنوبا

قطاع غزة

دعا جيش الاحتلال صباح السبت سكان مدينة غزة في شمال القطاع الفلسطيني، إلى الانتقال إلى “منطقة إنسانية” جنوبا، تحسّبا لهجوم بري على أكبر مدينة في القطاع.

وفي رسالة موجهة “إلى سكان مدينة غزة وكل المتواجدين فيها”، قال المتحدث بالعربية باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “ابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي (جنوب) منطقة إنسانية”.

وأضاف “اغتنموا الفرصة للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، وانضموا إلى الآلاف الذين انتقلوا إليها بالفعل”.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو مليون نسمة يسكنون في مدينة غزة ومحيطها، وتحذر من “كارثة” في حال قام الاحتلال بشنّ هجوم واسع النطاق على المدينة.

ورغم أنّ حركة حماس وافقت في آب/أغسطس على مقترح لاتفاق هدنة وإطلاق سراح الرهائن، إلا أنّ حكومة الاحتلال تطالب الحركة بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، والتنازل عن السيطرة الأمنية على القطاع، من بين أمور أخرى.