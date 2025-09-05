كويت نيوز تعلن عن شراكة استراتيجية مع بودكاست روايتهم لإنتاج الموسم الثالث

بودكاست روايتهم

أعلنت مؤسسة كويت نيوز الإعلامية عن شراكة استراتيجية مع بودكاست “روايتهم” من تقديم ساير العتيبي وذلك لإنتاج الموسم الثالث من السلسلة التي تسلط الضوء على قصص وتجارب شخصيات مؤثرة.

وقال المدير الشريك لكويت نيوز عبدالله بوفتين أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجهات المؤسسة للاستثمار في المحتوى الإبداعي وإثراء المحتوى العربي.

ويعد هذا التعاون أحد إنتاجات المؤسسة لهذا العام تأكيداً على التزامها بتعزيز المحتوى الرقمي القيّم وهذا ما وجدناه في ساير العتيبي ومحتواه الذي يتماشى مع معاييرنا وقيمنا في كويت نيوز.

وأضاف بوفتين أن المؤسسة عازمة على التوسع في الانتاج ورغبتنا في الاسثتمار بالطاقات الابداعية في الكويت تتنامى وهذه الشراكة تمثل بداية المشوار.

م جانبه قال مؤسس ومحاور بودكاست روايتهم ساير العتيبي: “نفخر بهذه الشراكة مع مؤسسة كويت نيوز إذ تعزز رسالتنا في بودكاست روايتهم وهو بودكاست وثائقي حواري يمنح الناس مساحة للتعبير عن تجاربهم وأفكارهم سواء كانت قصصًا نادرة أو طروحات جديدة تُثري الحوار المجتمعي”.

وأضاقف العتيبي “هدفنا أن نقدّم محتوى يوثق الإنسان ويكشف زوايا لم تُروَ من قبل وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لتوسيع أثرنا والوصول بشغفنا لسرد القصص إلى جمهور أوسع”.