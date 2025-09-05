أمين مجلس التعاون يدين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات اليوم الجمعة التصريحات “غير المسؤولة والخطيرة” الصادرة عن رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال البديوي في بيان صحفي إن هذه التصريحات تمثل دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف أن مثل هذه التصريحات والممارسات الخطيرة المرفوضة رفضا إقليميا ودوليا تبرهن مجددا على النهج العدواني الممنهج الذي تنتهجه قوات الاحتلال لإفشال أي جهود لتحقيق السلام العادل والشامل وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا البديوي المجتمع الدولي بكافة أطرافه إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بشكل عاجل واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لإيقاف هذه الممارسات والتصريحات الخطيرة ومنع تفاقم الأوضاع بما يهدد استقرار المنطقة والعالم.

وشدد البديوي على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة استنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.