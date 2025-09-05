الجمعية الصيدلية الكويتية توقع إعلان كوبنهاغن لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

أعضاء مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت برفقة الزملاء الصيادلة المشاركين في المؤتمر

وقعت الجمعية الصيدلية الكويتية إعلان كوبنهاغن بشأن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات (إيه إن آر) الذي تضمن قرارات مهمة منها بناء الشراكات وتعزيز التطعيم والاستخدام الرشيد للمضادات وحماية سلاسل الإمداد الدوائي وتوسيع قاعدة الأدلة المتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومخرجات الرعاية.

وجرى التوقيع خلال المؤتمر العالمي ال83 للاتحاد الدولي للصيادلة الذي اختتم أعماله في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحت شعار (تقدم الصيدلة.. الأداء والتعاون والتحول الصحي) بمشاركة وفد من الجمعية الصيدلية الكويتية.

وقال ممثل الجمعية وعضو مجلس إدارتها الدكتور بدر الخرينج في تصريح هاتفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن توقيع الإعلان تم في الجلسة العامة للمؤتمر التي عقدت بعنوان (العمل معا من أجل صحة واحدة.. تعزيز التعاون العالمي لمكافحة مقاومة المضادات) مبينا أن أعمال المؤتمر تركزت على تسريع تطوير الممارسة الصيدلية وتعزيز الدور المهني للصيادلة على مستوى العالم.

وأوضح الخرينج وهو عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي للصيادلة أن المجلس صوت على سياسات مهنية وانتخاب المناصب ما أسفر عن انتخاب الدكتورة نادية المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة نائبا للرئيس بفارق طفيف عن منافسيها من الهند والولايات المتحدة الأمريكية وبدعم واسع من الجمعيات الخليجية والعربية والإقليمية.

وأشار إلى أن السياسات المعتمدة شملت استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسة الصيدلة والصيدلة بوابة للرعاية الذاتية والرعاية الصيدلانية المرتكزة على الإنسان إضافة إلى دور الصيادلة في مكافحة الأمراض غير السارية وتعزيز الصحة العامة.

كما قام وفد الجمعية خلال المؤتمر ممثلا بأمين صندوق الجمعية ولاء معرفي وعدد من الصيادلة بزيارة عدد من (صيدليات المجتمع) في كوبنهاغن للاطلاع على كيفية اندماجها في النظام الصحي الدنماركي حيث اطلع على اشتراطات الترخيص الصارمة ومجموعة الخدمات التي تقدمها مثل تجهيز الجرعات المعبأة مسبقا والاستشارات الدوائية وخدمات التحصين.

وشارك الوفد أيضا في الندوة الدولية للصيدلة الرياضية إلى جانب ممثلين من اللجنة الأولمبية الدولية وهيئات مكافحة المنشطات حيث تم بحث دور الصيدلي في القطاع الرياضي والتوعية بمخاطر المنشطات والأدوية المحفزة للأداء إضافة إلى الاطلاع على برامج تدريبية دولية يمكن أن تعزز دور الصيادلة الكويتيين في هذا المجال.

من جانبه أكد الأمين العام للجمعية الصيدلية الكويتية الدكتور فيصل العنزي في تصريح مماثل لـ(كونا) حرص الجمعية على تعزيز جسور التعاون مع الاتحادات والمجموعات المهنية الدولية لا سيما في دعم النادي الطلابي والاتحاد الدولي لطلبة الصيدلة بهدف إعداد جيل من القادة الشباب عبر برامج الإرشاد المهني وتبادل الخبرات.

وأضاف أن هذه الجهود لا تقتصر على تمثيل الكويت فحسب بل تسهم أيضا في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجمعيات والمنظمات العالمية بما يعزز مكانة الصيدلة الكويتية دوليا.

وأشار إلى أن المبادرات الحالية تركز على تطوير الكفاءات الصيدلانية الشابة وتوسيع نطاق البرامج البحثية والتدريبية بما يواكب التوجهات العالمية.

كما أجرت الجمعية خلال المؤتمر مباحثات تمهيدية لفتح مجالات تعاون مع جمعيات مهنية دولية مثل الجمعية الأمريكية للصيادلة والكلية الأمريكية للصيدلة السريرية ومجلس تخصصات الصيدلة إضافة إلى المنتديات الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للصيادلة بهدف مواءمة السياسات والخدمات الصيدلية في الكويت مع أفضل الممارسات العالمية.