الاتحاد الاوروبي يفرض غرامة بقيمة 2.95 مليار دولار على غوغل رغم تهديدات ترامب

غوغل

فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة على شركة غوغل غرامة ضخمة قدرها 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها، رغم تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

وقالت المفوضية الأوروبية إن غوغل شوهت المنافسة داخل الاتحاد المكوّن من 27 دولة، فيما تعهدت الشركة الطعن في القرار.

وقالت المفوضة المسؤولة عن شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيرزا ريبيرا “استغلت غوغل موقعها المهيمن في تقنيات الإعلان، ما تسبب بضرر للناشرين والمعلنين والمستهلكين. هذا السلوك غير قانوني وفق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي”.

وكان ترامب قد هدد بالرد على أوروبا بسبب قواعدها المتعلقة بالسوق الرقمية وتنظيم المحتوى، والتي تؤثر على عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع تبيّن أن المفوضية أوقفت فرض الغرامة موقتا، خشية ردّ فعل أميركي على ما يبدو.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر أن تفي الولايات المتحدة بوعدها خفض الرسوم الجمركية على السيارات بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه في تموز/يوليو.

وأمرت المفوضية الأوروبية غوغل بوقف “ممارسات التفضيل الذاتي” واتخاذ إجراءات لوقف تضارب المصالح المتأصل لديها.

وقالت ريبيرا “لدى غوغل 60 يومًا لإبلاغ المفوضية بخطتها للقيام بذلك”، مضيفة “وإذا لم تقترح خطة قابلة للتطبيق، فلن تتردد المفوضية في فرض إجراء مناسب”.

وتابعت “في هذه المرحلة يبدو أن السبيل الوحيد أمام غوغل لإنهاء تضارب المصالح بفعالية، هو باتخاذ إجراء هيكلي مثل بيع جزء من أعمالها في مجال تقنيات الإعلان”.

من جهتها اعتبرت غوغل أن قرار المفوضية “خاطئ” مؤكدة أنها ستقدم طعنا فيه.

وقالت رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية في الشركة لي آن مولهولاند إن القرار يشكل “فرض غرامة غير مبررة ويتطلب تغييرات ستضر بالآف الشركات الأوروبية وتجعل من الصعب عليها تحقيق الأرباح”.

أضافت “لا يوجد ما يمنع المنافسة في تقديم الخدمات لمشتري وبائعي الإعلانات، وهناك بدائل لخدماتنا أكثر من أي وقت مضى”.