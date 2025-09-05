دولة الكويت تدين تصريحات رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة دولة الكويت لتصريحات رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين لما يشكله ذلك من تعد صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وانتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن دولة الكويت إذ تؤكد مجددا رفضها لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق فإنها تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى العمل لإنهاء الإبادة والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق والوقف الفوري لسياسة التجويع وتوسيع المستوطنات التي تمارسها قوات الاحتلال في فلسطين المحتلة.

كما شددت بأن السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.