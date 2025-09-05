وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية ومرورية موسعة في منطقة ميدان حولي بمشاركة جميع القطاعات الميدانية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذها حملة أمنية ومرورية موسعة في منطقة ميدان حولي بمشاركة جميع القطاعات الميدانية أمس الخميس حتى فجر اليوم الجمعة أسفرت عن تحرير 1078 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 14 مخالفا ومطلوبا.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الجمعة أن الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبإشراف من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس وحضور ومتابعة رؤساء القطاعات الميدانية.

وأضافت أن نتائج الحملة أسفرت عن ضبط 5 أشخاص مطلوبين و7 أشخاص مخالفين لقانوني الإقامة والعمل وضبط مركبة مطلوبة قضائيا وحجز 3 مركبات مخالفة مروريا وضبط شخص بحالة غير طبيعية وشخص لحيازته مواد يشتبه بأنها مسكرة.

وأكدت (الداخلية) استمرارها في تكثيف الحملات الأمنية والمرورية على مختلف المناطق مشددة على أن أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين يمثلان أولوية قصوى في استراتيجيتها الأمنية.