مؤسسة الموانئ الكويتية تشارك بمؤتمر استدامة الصناعة البحرية في جدة

رئيس الوفد الكويتي مساعد المدير العام بمؤسسة الموانئ الكويتية المهندس فهد البوص
شاركت مؤسسة الموانئ الكويتية في أعمال المؤتمر الثاني لاستدامة الصناعة البحرية 2025 والذي عقد في مدينة جدة.

وقال رئيس الوفد مساعد المدير العام المهندس فهد البوص في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن المشاركة جاءت بناء على دعوة موجهة من الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية.

وأضاف البوص أن المؤتمر بحث أهمية الصناعة البحرية الحالية والمستقبلية وكذلك التقنيات في تعزيز سلامة الكفاءة البحرية بحضور شركات متخصصة ومتحدثين مختصين في هذا المجال.

وضم وفد مؤسسة الموانئ المشارك في المؤتمر إلى جانب رئيس الوفد البوص من إدارة المناولة والأمن والسلامة حسين السبيعي.

وبحث المؤتمر الذي انطلق أمس واختتمت أعماله اليوم مستقبل الصناعة البحرية وتعزيز مسارات الاستدامة في هذا القطاع الحيوي وتبني أحدث الحلول التقنية والمالية لتحقيق صناعة بحرية أكثر كفاءة واستدامة.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل جديدة تسلط الضوء على الرقمنة والأمن السيبراني ودور الكفاءات البشرية في رسم مستقبل القطاع البحري.

