وزيرة الشؤون: دولة الكويت ستظل منارة للعطاء الإنساني وقيم التكافل والرحمة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الجمعة أن دولة الكويت ستظل منارة للعطاء الإنساني وقيم التكافل والرحمة إذ يجسد دورها في العمل الخيري إرثا ممتدا عبر الأجيال ويترجم التزامها بمسؤوليتها تجاه المحتاجين في كل مكان.

وقالت الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف الخامس من سبتمبر كل عام إن “دولة الكويت التي كرمتها الأمم المتحدة مركزا إنسانيا عالميا تواصل دورها في دعم الشعوب المنكوبة”.

ولفتت إلى إسهامات الكويت الأخيرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة “إذ جمعت حملة (فزعة لغزة) التي أطلقتها وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارتي الخارجية والدفاع وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات خيرية 5ر11 مليون دينار (نحو 6ر37 مليون دولار) خلال ثلاثة أيام فقط”.

وأضافت الحويلة أن دولة الكويت التي سجلت تاريخا طويلا في العمل الإنساني قادت مبادرات بارزة منها مؤتمر المانحين الدولي الذي استضافته في مايو 2024 وجمع أكثر من ملياري دولار لدعم غزة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية العالمية للأعمال الخيرية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأوضحت أن ما تقوم به دولة الكويت في هذا المجال يعكس ثبات دورها الإنساني في العالم إذ لم يقتصر على تقديم المساعدات الطارئة للمتضررين من الكوارث الطبيعية بل شمل أيضا الإسهام في تطوير البنية التعليمية والصحية في الدول النامية مؤكدة أن العمل الخيري الكويتي بات مثالا يحتذى.

ودعت الحويلة إلى تعزيز الشراكات الدولية مع منظمات مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر لمواجهة التحديات العالمية كالنزاعات والتغير المناخي مؤكدة أن دولة الكويت ستواصل دعم المبادرات الإنسانية التي تسهم في مساعدة المحتاجين وأن أبسط مساهمة مالية أو عينية قد تصنع فارقا حقيقيا في حياة الملايين.

وأعربت عن اعتزازها بإرث الكويت الإنساني الذي يعكس قيم الكرم والتضامن مستذكرة تكريم الأمم المتحدة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسميته (قائدا للعمل الإنساني) داعية الله تعالى أن يديم على الكويت نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما.