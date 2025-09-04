الداخلية: ضبط محكوم بالسجن 15 سنة في قضية مخدرات

الموقوف

في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية لضبط المطلوبين للعدالة، تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية من ضبط محكوم عراقي الجنسية، صادر بحقه حكم (15) سنة حبس مع الشغل والنفاذ بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

حيث أسفرت المعلومات والبحث والتحري عن تواجد المحكوم في منطقة إسطبلات الفروسية بمحافظة الجهراء، وعلى الفور جرى تشكيل قوة أمنية توجهت إلى الموقع لضبطه. وأثناء رصده داخل مركبة، حاول المتهم الفرار بالاصطدام المتعمد بعدد من الدوريات رغم قيام القوة بإغلاق مداخل ومخارج الإسطبلات، إلا أنه تمت السيطرة عليه وضبطه دون وقوع أي إصابات بين أفراد القوة الأمنية.

تم إحالة المتهم إلى مخفر تيماء لتسجيل قضية بحقه، ومن ثم تحويله الى إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية تمهيداً لنقله إلى السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وتحقيق العدالة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، وعدم التهاون في تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.