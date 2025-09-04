“إنفست جي بي” تزور جمعية رعاية الأطفال وبيت عبدالله

الرئيس التنفيذي هاني العوضي يتقدم فريق الشركة خلال الزيارة

نظّمت شركة الخليج كابيتال للاستثمار، “إنفست جي بي”، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، زيارة إنسانية إلى جمعية رعاية الأطفال في المستشفيات الكويتية وبيت عبدالله لرعاية الأطفال، وذلك ضمن برنامجها المتواصل للمسؤولية الاجتماعية، الذي يهدف إلي دعم الفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما الأطفال الذين يتلقّون رعاية صحية متخصصة.

وقد قام فريق الشركة بجولة ميدانية في مرافق الجمعيتين، التقى خلالها بالكادر الطبي والإداري، وقدم الدعم اللازم الذي يهدف الى إدخال السرور في قلوب الأطفال وتقديم لحظات من الفرح والراحة في ظل ظروفهم الصحية الصعبة. كما أتاح اللقاء فرصة لفهم التحديات اليومية التي تواجهها العائلات والفرق الطبية في تقديم الرعاية الشاملة والداعمة.

وتُعدّ هذه المبادرة امتداداً طبيعياً لقيم “إنفست جي بي” المؤسسية، والتي تقوم على المبادئ، والشمول، وخدمة المجتمع. وتؤمن الشركة بأن الشراكات المجتمعية طويلة الأمد مع مؤسسات إنسانية مثل جمعية رعاية الأطفال في المستشفيات الكويتية وبيت عبدالله لرعاية الأطفال تُمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة ووعياً اجتماعياً.

وتندرج هذه الزيارة ضمن استراتيجية الشركة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز دورها كشركة مسؤولة تسهم في إحداث أثر إيجابي حقيقي في المجتمع. كما تعكس التزامها بتشجيع العمل التطوعي، ودعم مؤسسات الرعاية الصحية، ونشر ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية.

ويُعد هذا النشاط جزءاً من سلسلة مبادرات أطلقتها “إنفست جي بي” لخدمة المجتمع، إلى جانب برامجها الأخرى الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية، ودعم التعليم، وتطوير المهارات. ومن خلال هذه المبادرات، تواصل الشركة العمل نحو بناء بيئة تنموية متكاملة، حيث يسير النجاح المؤسسي جنباً إلى جنب مع الالتزام الاجتماعي والإنساني.

وتؤكد “إنفست جي بي” حرصها على مواصلة التعاون مع مؤسسات الرعاية المتخصصة في الكويت، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع صحي، شامل، ومستدام.