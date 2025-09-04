وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق أعمال دورتهم العادية بالقاهرة

جامعة الدول العربية

عقد وزراء الخارجية العرب اليوم الخميس اجتماعا تشاوريا مغلقا خصص للتشاور والتنسيق حول أولويات القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية.

وذكرت جامعة الدول العربية في بيان أن الوزراء ناقشوا بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني إنسانيا وسياسيا تحت وطأة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

واضاف البيان أن الوزراء ناقشوا أيضا عددا من القضايا التي رفعها المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم الاثنين الماضي بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق (الرئيس الحالي للقمة العربية) لبحث تعزيز العمل العربي المشترك.

وأشار بيان للجامعة إلى أن الوزراء ناقشوا تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية ال34 التي استضافتها بغداد العام الماضي.

وأضاف البيان أن الوزراء استعرضوا ما تم إنجازه بشأن القرارات الصادرة عن القمة والتحديات التي تواجه تنفيذ بعضها إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق العربي المشترك في هذا الإطار.

وتضم الهيئة في عضويتها إلى جانب العراق (رئيسا) كلا من السعودية (رئيس القمة المقبلة) والبحرين (رئيس القمة السابقة) وترويكا مجلس الجامعة الوزاري المكونة من اليمن والأردن والإمارات إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الدورة العادية ال164 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في وقت لاحق من اليوم.

ويترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في الدورة الذي يضم كلا من مدير مكتب الوزير السفير بدر التنيب ومدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية السفير أحمد البكر ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.