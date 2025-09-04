الداخلية: ضبط تشكيل عصابي من الجنسية الإفريقية تخصص في سرقة عملاء البنوك

الموقوفين

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، تمكّن قطاع شؤون الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث محافظة العاصمة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من الجنسية الإفريقية، قاموا بسرقة مبالغ مالية من مركبات في منطقة الشويخ الصناعية.

وكانت قد سُجلت في الآونة الأخيرة عدة قضايا سرقة مجهولة، وبالمتابعة والتحريات المكثفة والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة، تبين أن المتهمين يستهدفون عملاء البنوك في منطقة الضجيج، حيث يقومون بتتبع عملاء البنوك، مستخدمين مركبة تحمل لوحات غير مطابقة لبياناتها مع إخفاء رقم القاعدة، وتبديل اللوحات المعدنية بشكل متكرر لإخفاء هويتهم وتضليل الأجهزة الأمنية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وتحديد هوية الجناة، تم تشكيل قوة أمنية المراقبة مواقع البنوك، حيث استمرت عملية الرصد لعدة أيام، وأسفرت عن ضبطهم جميعاً متلبسين أثناء تواجدهم بمركبتهم في محيط أحد البنوك في منطقة الضجيج.

وقد اعترف المتهمون بارتكابهم وقائع السرقات، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو تهديد سلامة المواطنين والمقيمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.