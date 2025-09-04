وزيرة الشؤون: تعزيز التنمية الاجتماعية الخليجية يعكس التكامل بين دول مجلس التعاون

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أن تعزيز التنمية الاجتماعية الخليجية يعكس التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع التزام دولة الكويت بدعم هذا التعاون لتحقيق رفاه المواطن.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزير الحويلة خلال الاجتماع ال11 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون قالت فيها إن الاجتماع يناقش موضوعات حيوية تشمل متابعة قرارات الاجتماع السابق وخطة العمل المشترك للتنمية الاجتماعية حتى 2030 والبرامج الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأضافت أن الاجتماع يناقش كذلك تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتصدي لسوء استخدام المخدرات والمسكرات إلى جانب قضايا الطفولة في ظل التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن هذه الموضوعات تعكس التزام دول المجلس بالعمل بروح التكامل وبذل كل ما يعزز جودة حياة المواطنين ويحقق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة متمنية أن تثمر مناقشات الاجتماع عن نتائج وتوصيات تدعم مسيرة التعاون الخليجي وتلبي تطلعات شعوب المجلس في التماسك والرفاه.

وأشادت بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون بقيادة الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في دعم أعمال اللجنة ومتابعتها وتهيئة السبل لإنجاح الاجتماعات مثنية كذلك على جهود المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية في تنفيذ الرؤى الوزارية وترجمتها إلى برامج عملية ومبادرات ملموسة.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها لوكلاء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون على جهودهم الكبيرة في مناقشة الملفات المطروحة مما يسهم في نجاح الدورة الوزارية.

من جانبه قال البديوي إن الاجتماع يعزز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك ويعمق التكامل بين دول المجلس عبر ملفات مكافحة المخدرات وخطط العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي ودعم الشباب مشيرا إلى أن دول المجلس حققت نقاطا أعلى من المتوسط العالمي في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2025.

وأوضح البديوي في كلمته أمام الاجتماع أن من أبرز الإنجازات قرار المجلس الأعلى في دورته ال55 (الكويت 2014) باعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028) لتعزيز الجهود المشتركة لحماية الأطفال والشباب والأسر إلى جانب فعالية الأمانة العامة في 26 أبريل 2022 لدعم الشباب وتكريم شاب وشابة من كل دولة وما ترتب عليها من برامج تعزز ملف الشباب الخليجي.

وأوضح أن جدول الاجتماع يحفل بموضوعات اجتماعية مهمة من شأنها تعظيم استفادة مواطني دول المجلس وفي مقدمتها اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028) وخطة عمل اللجنة للفترة (2020 – 2030) ومبادراتها وخطة العمل الخيري والإنساني المشترك (2025 – 2030) وخطة العمل التطوعي المشترك (2026 – 2030) معربا عن يقينه بأن قرارات الاجتماع ستدفع مسيرة العمل الاجتماعي الخليجي إلى الأمام.