الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع بصفة عامة حارا نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

ولفت مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة خاصة على المناطق الساحلية مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا ورطبا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 كيلومترات و28 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فهي ما بين 42 و44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام.

وأوضح ان الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 كيلومترات و28 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطبا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 كيلومترات و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 كيلومترات و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت أفاد العلي بأنه من المتوقع أن يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 كيلومترات و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس مساء السبت يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 كيلومترات و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.