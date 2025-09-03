مجلس الجامعات الخاصة: فتح باب التقديم لفئة ضم البعثة وإعادة ضم البعثة للطلبة بكلية القانون العالمية

الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اليوم الأربعاء عن فتح باب التقديم لفئة ضم البعثة وإعادة ضم البعثة للطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية القانون الكويتية العالمية على أن يغلق باب التقديم ظهر الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الأمانة في بيان لها أن التقديم يتم حصريا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الجامعات الخاصة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل وضمان دقة البيانات المقدمة من الطلبة مع ضرورة الالتزام بالشروط المحددة في لائحة البعثات الداخلية لفئة الضم.

وعن شروط ضم الطالب المسجل على نفقته الخاصة أكدت انه وفقا للائحة البعثات الداخلية يسمح بضم الطالب المسجل على نفقته الخاصة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة ضمن نظام البعثات الداخلية بشرط أن يكون التقديم في المؤسسة نفسها المقيد بها الطالب ولا يسمح بتغييرها.

وتشمل الشروط العامة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا يكون حاصلا على الإجازة الجامعية أو ما يعادلها وأن يكون منتظما في الدراسة لأكثر من سنة دراسية عند تقديم الطلب وأن تنطبق عليه بنود اللائحة المعتمدة.

ودعت الطلبة الراغبين في التقديم إلى مراجعة التعليمات والشروط المنشورة على الموقع الإلكتروني والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل انتهاء فترة التسجيل.