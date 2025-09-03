ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس دولة الإمارات تطورات الأوضاع الإقليمية ومستجدات الأحداث في فلسطين

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اليوم الأربعاء تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها مستجدات الأحداث في فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان مباحثات لقاء ولي العهد السعودي برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد في الرياض تركزت على استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد قد وصل إلى الرياض ظهر اليوم حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.