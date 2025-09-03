×
الداخلية: تنسيق مستمر بين قطاعات الوزارة وانتشار ميداني مع انطلاق العام الدراسي

وزارة الداخلية
الكويت
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس اليوم الأربعاء التنسيق المستمر بين مختلف قطاعات الوزارة مبينا أهمية الانتشار الميداني الفاعل خلال الفترات الصباحية والمسائية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وقال اللواء الدواس في بيان لادارة الاعلام الامني عقب زيارته مبنى إدارة عمليات المرور في إطار حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الاستعدادات الأمنية والمرورية مع انطلاقة العام الدراسي إن الوزارة “لن تدخر جهدا في سبيل توفير الأجواء الآمنة والملائمة لأبنائنا الطلبة وهيئة التدريس”.

وأوضح البيان أن اللواء الدواس اطلع على الاستعدادات الأمنية وجاهزية الدوريات الأمنية والمرورية لتسهيل حركة السير في محيط المدارس وضمان سلامة الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة عند الدخول والخروج من المدارس.

ودعت (الداخلية) الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالأنظمة المرورية تأكيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية في تحقيق الأمن والسلامة المرورية.

