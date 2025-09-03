×
“الشؤون الاسلامية” تعلن إقامة صلاة الخسوف يوم الأحد المقبل

وزارة الشؤون الاسلامية
الكويت
دعت وزارة الشؤون الإسلامية الأئمة والخطباء إلى إقامة صلاة الخسوف عند الساعة 8 من مساء يوم الاحد المقبل الموافق الـ7 من سبتمبر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن وكيل الوزارة الدكتور بدر المطيري أصدر تعميما إداريا موجها إلى مديري إدارات مساجد المحافظات حدد فيه المساجد التي ستقام فيها صلاة الخسوف عملا بالسنة النبوية المطهرة.

وكان متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أعلن في وقت سابق أن سماء الكويت ستشهد خسوفا كليا للقمر مع اكتمال البدر مساء يوم الأحد ويعد الأول والأخير في العام الحالي.

