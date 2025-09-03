وزير الإسكان: أول ثلاثة مشاريع تطوير عقاري في الكويت تبدأ 18 الجاري

وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري عن بدء أول ثلاثة مشاريع تطوير عقاري في الكويت في الـ18 من سبتمبر الحاري.

وقال المشاري في تصريح على هامش (المؤتمر الاسكاني الخليجي الثاني) اليوم الاربعاء إنه “بالنسبة الى مشاريع (الصابرية ونواف الاحمد والخيران) تم الاقفال واستلمنا عروض التقييم وهي تحت الدراسة وخلال شهرين سيتم الترسية على مصممين” لهذه المشاريع.

وتوقع ان يبلغ اجمالي عدد الوحدات السكنية في المدن الثلاث 170 الفا لكنه “قد يتغير بناء على الدراسات الاولية للمشاريع الثلاث”.

وقال “وضعنا خطة عشرية لحل الازمة الاسكانية منها ثلاثة مشاريع تعتبر رائدة في المطور العقاري”.

وأكد وجود خطط للكود العمراني في الكويت لاسيما ان الكود الحالي موحد ويسري على كافة مناطق البلاد مشيرا الى ان القانون 118 اتاح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وضع (كودات) بناء مختلفة في المناطق الجديدة ومتطلعا للبدء في رؤية التغيير في ال(كودات).