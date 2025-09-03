الصحة: الفيديو المتداول لشباب يعبثون بأجهزة طبية داخل غرفة علاجية حدث في منشأة صحية أهلية

وزارة الصحة

أوضحت وزارة الصحة، إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر عدداً من الشباب داخل إحدى الغرف العلاجية بمنشأة صحية، أثناء عبثهم بوسائل الوقاية وبعض الأجهزة الطبية وأدوات الفحص، أنه من خلال المتابعة الميدانية تبين أن الواقعة قد حدثت في منشأة صحية أهلية، وجارٍ التنسيق مع إدارتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للضوابط المعمول بها، وبما يضمن صون سلامة المرضى والمراجعين وحماية حقوقهم.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه السلوكيات المرفوضة تمثل تجاوزاً خطيراً يسيء إلى حرمة المؤسسات الصحية ويفقد الأدوات الطبية غايتها الأساسية في حماية الأرواح وصون الصحة العامة.

ودعت أبناءنا من الشباب إلى التحلي بالمسؤولية والوعي بأهمية هذه المرافق التي أنشئت لخدمة المجتمع، مؤكدة في الوقت نفسه على الدور المشترك في المحافظة على بيئة آمنة وملتزمة بالمعايير الصحية.

وجددت وزارة الصحة تأكيدها استمرار فرق التفتيش في متابعة المنشآت الصحية الحكومية والأهلية، والتعامل الحازم مع أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة، ضماناً لسلامة المرضى والمجتمع، وترسيخاً لمبدأ أن صحة الإنسان أولوية لا يجوز المساس بها.