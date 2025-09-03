وزارة الإعلام تطلق أول برامجها التدريبية في مجال السياحة بالتعاون مع غوغل

مبنى وزارة الإعلام

أطلقت وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الاتصالات أول برنامج تدريبي متخصص في استراتيجيات وسياسات السياحة الحكومية بالتعاون مع شركة (غوغل) في إطار جهود (الإعلام) لتطوير القطاع السياحي في الدولة وتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن البرنامج يأتي بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ويستهدف موظفي وإشرافيي إدارة السياحة بوزارة الإعلام.

وأضافت أن البرامج يتناول موضوعات محورية أبرزها أساسيات صناعة السياحة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع إضافة إلى آليات بناء استراتيجية سياحية وطنية بما يسهم في تعزيز قدرة دولة الكويت على صياغة سياسات عصرية تدعم النمو المستدام للسياحة.

وذكرت أن البرنامج يأتي كخطوة أولى ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ستطلقها الوزارة قريبا وتشمل جميع العاملين في القطاع السياحي في البلاد سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص إضافة إلى المهتمين بالسياحة بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي وتحسين تجربة العملاء وتعزيز تبني الممارسات المستدامة.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن قوله إن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحسين البنية التحتية الإعلامية والسياحية وتطوير الكفاءات البشرية والتحول الرقمي بما يجعل السياحة أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأشار محيسن إلى أن التعاون مع (غوغل) يعكس حرص وزارة الإعلام على مواكبة التوجهات العالمية نحو السياحة الرقمية والمستدامة بما يعزز من ترسيخ مكانة الكويت كوجهة سياحية مميزة في المنطقة.