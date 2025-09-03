شراكة بين “زين” و”كفو” تضع الاستدامة في قلب تمكين الشباب

وليد الخشتي ود. فاطمة الموسوي مع فريق زين

أعلنت زين الكويت عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع منصّة “كفو” – أوّل منصّة وطنية غير ربحية لعرض الكفاءات وتسهيل عملية التواصل والبحث والتعاون فيما بينهم – بهدف توسيع أثر مُبادرات الاستدامة وتمكين الشباب في الكويت.

تم الإعلان عن الشراكة في مركز زين للابتكار ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي لمنصّة “كفو” د. فاطمة الموسوي، ومسؤولي زين.

يأتي هذا التعاون تأكيداً لالتزام زين بالمسؤولية المجتمعية وضمن جهودها لتعزيز الابتكار الاجتماعي، وإيمانها بدور الشباب في قيادة التغيير الإيجابي، وحرصها على بناء شراكات فاعلة قادرة على تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات قابلة للقياس وتحقيق الأثر الإيجابي.

ستكون زين شريكاً رئيسياً لمسار الاستدامة الخاص بـ “كفو”، والذي يشمل سلسلة من المُبادرات والفعاليات المتخصصة التي ستستمر طوال موسم 2025-2026، منها تحدّي الاستدامة، وملتقى “كفو” تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي من أجل الأثر: التوجيه الهادف”، وحملة “رمضان بلا نفايات”، وفعالية الهاكاثون الأخضر، وتهدف هذه المبادرات إلى تحفيز الإبداع لدى الشباب، وتوليد حلول عملية تعالج تحديات بيئية ومجتمعية ملحّة.

تواصل زين ترجمة رؤيتها لبناء اقتصاد مُستدام ومجتمع رقمي أكثر شمولاً عبر الاستثمار في الابتكار وتمكين المواهب الشابة، وتبنّي مبادرات تقلّل البصمة الكربونية وتعزّز كفاءة الموارد وتفعّل مبادئ الاقتصاد الدائري، وتعتمد الشركة نهجاً قائماً على قياس الأثر منذ تصميم البرامج وحتى التنفيذ، بما يضمن حلولاً قابلة للتوسّع وشراكات طويلة الأمد تسهم في تطوير المهارات المستقبلية والتعليم الرقمي وريادة الأعمال.

“كفو” هي منصّة وطنية غير ربحية تهدف إلى عرض وربط وتمكين المُنجزين والمُبدعين وصُنّاع التغيير في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل على تصميم فرص مؤثّرة تُلهم التعاون وتُنمّي القيادة وتُعزّز الابتكار الاجتماعي، مع توفير أدوات لقياس الأثر وبناء مسارات تنمية وقدرات للشباب والجهات الشريكة.