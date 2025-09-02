هيئة البيئة: مستمرون في إعادة تأهيل البيئة الساحلية الكويتية عبر استزراع المانغروف

اكثر من 5000 شتلة من نبات القرم

أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني اليوم الثلاثاء استمرار الهيئة باعادة تأهيل البيئة الساحلية في الكويت من خلال استزراع نباتات القرم (المانغروف) لمكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي في البلاد.

وقالت بهبهاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الهيئة قامت باستزراع نباتات القرم (المانغروف) في مختبرات الهيئة المقدمة من المتبرع منيف الشمري رئيس فريق (نزرعها ونحميها) التطوعي حيث قدم ما يقارب خمسة آلاف شتلة وبذرة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

وأضافت أنه تم استزراع هذه الشتلات والبذور في مختبرات الهيئة ليتم تشتيلها وأقلمتها تمهيدا لنقلها إلى بيئتها الطبيعية وذلك استكمالا لمشروع إعادة تأهيل البيئة الساحلية باستزراع نبات القرم في مناطق عدة بالبلاد قريبا.

وأوضحت أن هذا التعاون يأتي تأكيدا على حرص الهيئة على دعم المبادرات التطوعية ومساهمات المجتمع المدني في تعزيز حماية التنوع الاحيائي والمحافظة على استدامة النظم البيئية الساحلية في البلاد.

وذكرت أنه سيتم زراعة جميع الشتلات في محمية (الجهراء) وعلى مراحل خلال الفترة المقبلة وسيتم دعوة الجهات المعنية والجمهور والمتطوعين والمهتمين للمشاركة بزراعتها هناك إلى جانب التوعية البيئية بأهمية التشجير والتخضير.

من جانبه قال المتبرع منيف الشمري من فريق (نزرعها ونحميها بالتبرع) في تصريح مماثل ل(كونا) أن هذه الخطوة من شأنها حماية البيئة الكويتية الساحلية والبرية واعادة توازنها وحماية مكوناتها بما يسهم في تحقيق مستقبل اخضر واكثر استدامة للأجيال.

وأضاف الشمري أن لنبات القرم آثار ايجابية عدة في التصدي للمتغيرات المناخية وحماية السواحل من عوامل التعرية الى جانب اثراء التنوع الاحيائي وتنقية المياه من الملوثات.

ولفت إلى أن التحديات البيئية العالمية المتعلقة بالتغيرات المناخية يمكن مواجهتها بهذه الخطوة لتحقيق الاستدامة وخفض التلوث رفع جودة الحياة وحماية كوكب الارض من التدهور.