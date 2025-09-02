سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.06 دولار ليبلغ 72.77 دولار

مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 06ر1 دولار ليبلغ 77ر72 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 71ر71 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا لتبلغ 15ر68 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بذات المقدار لتبلغ 68ر64 دولار.