الدوري الإيطالي: نابولي يحسم صفقة هويلوند من يونايتد

نابولي يحسم صفقة هويلوند من يونايتد

وقّع نابولي بطل إيطاليا مع الدنماركي راسموس هويلوند على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي مع خيار الشراء الإلزامي، واضعا حدا لمسيرته الصعبة في اولد ترافورد.

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية أن نابولي سيدفع حوالى 38 مليون يورو (51.5 مليون دولار أميركي) لإتمام الصفقة بشكل نهائي الصيف المقبل.

وانضم ابن الـ 22 عاما الى يونايتد من أتالانتا قبل عامين لكنه لم ينجح في الارتقاء الى حجم التوقعات بعدما أنفقت إدارة “الشياطين الحمر” 64 مليون جنيه استرليني لضمّه.

أحرز 26 هدفا في 95 مباراة في مختلف المسابقات مع يونايتد إلا أن دوره تلاشى تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم هذا الموسم.

واكتفى هويلوند بتسجيل أربعة أهداف في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، إلا أنّه سجّل ستة أهداف في مشوار يونايتد نحو نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وسعى نابولي للتعاقد مع مهاجم جديد بعدما تعرّض البلجيكي روميلو لوكاكو لإصابة في الفخذ قبيل انطلاق الموسم، حيث أفادت تقارير إيطالية أنه سيبتعد عن الملاعب حتى العام 2026.

وسبق لهويلوند أن لعب مع أتالانتا في الدوري الإيطالي مسجلا 10 أهداف في 34 مباراة.

وحقّق النادي الجنوبي انطلاقة قوية هذا الموسم في سعيه للدفاع عن لقبه، حيث فاز في أول مباراتين له بأداء لافت من وافده الجديد البلجيكي كيفن دي بروين.