سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الكويت نُشر : الأثنين 1-9-2025مالأثنين 1-9-2025م س س استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.