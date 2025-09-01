سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير خارجية اليابان

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية اليابان إيوايا تاكيشي والوفد المرافق له

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا في قصر بيان اليوم وزير خارجية اليابان الصديقة إيوايا تاكيشي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد لحضور الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين بالاضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات.