رئيسة المركزي الأوروبي تحذّر من “خطر بالغ” في حال سيطرة ترامب على السياسة النقدية الأميركية

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد
حذرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين من خطر على الولايات المتحدة والعالم، في حال سيطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السياسة النقدية لأكبر قوة اقتصادية في العالم.

وقالت لاغارد في تصريحات لإذاعة راديو كلاسيك الفرنسية “في حال حصل ذلك، فسيشكّل خطرا بالغا للغاية على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي”.

ورأت لاغارد أن سياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي “تؤثر بطبيعة الحال على الولايات المتحدة” للحفاظ على استقرار الأسعار والوظائف، محذرة من أنه “في حال استندت (هذه السياسة) الى إملاءات هذا أو ذاك… سيكون توازن الاقتصاد الأميركي، وبالتالي تأثيرات ذلك على العالم أجمع، موضع قلق بالغ”.

