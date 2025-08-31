الدوري الإسباني: برشلونة يتعثر لأول مرة وفوز ثالث لبلباو

من مباراة برشلونة ورايو فايكانو

تعثر برشلونة حامل اللقب لأول مرة بعد اكتفائه بالتعادل مع مضيفه رايو فايكانو 1-1 الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين واصل أتلتيك بلباو بدايته الموفقة بتحقيقه انتصاره الثالث تواليا.

وبعدما بدأ الموسم بفوز على ريال مايوركا 3-0، ثم على ليفانتي 3-2 في الوقت القاتل في لقاء تخلف خلاله بهدفين نظيفين، اكتفى برشلونة الأحد بالتعادل في لقاء تقدم خلاله عبر نجمه الشاب لامين جمال قبل أن يتراجع أمام محاولات مضيفه الذي كاد أن يخرج منتصرا لولا تألق الحارس جوان غارسيا.

وكان برشلونة الطرف الأخطر في بداية اللقاء وهدد مرمى مضيفه عبر جمال الذي وجدت تسديدته طريقها إلى الحارس الأرجنتيني أوغوستو باتايا (4)، ثم عبر البرازيلي رافينيا الذي سدد بجوار القائم عوضا عن التمرير لزميله فيران توريس بعد خطأ دفاعي فادح (7).

لكن فايكانو لم يكتف بالدفاع، بل حصل بدوره على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عبر الروماني أندري راتسيو الذي وجد نفسه وحيدا في مواجهة الحارس جوان غارسيا من دون أن يتمكن من وضع الكرة بعيدا عن متناول الأخير (12).

ثم غابت الفرص الحقيقية على عشب ملعب سيئ للغاية باستثناء واحدة للضيف الكاتالوني عبر داني أولمو تصدى لها باتايا (26)، ليبقى الوضع على حاله حتى الدقيقة 40 حين وضع لامال برشلونة في المقدمة من ركلة جزاء انتزعها من بيب تشافاريا واعترض عليها أصحاب الأرض كثيرا من دون القدرة على استشارة حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” بسبب عطل فني.

وفرط أولمو بفرصة ذهبية لمنح برشلونة الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول حين أطلق الكرة المرتدة من الحارس فوق العارضة من مسافة قريبة (4+45).

وفي بداية الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات وتدخل جوان غارسيا لصد تسديدة إيسي بالاسون (47)، ثم رد برشلونة عبر أولمو بعد تمريرة من فيران توريس، لكن محاولته لامست القائم وواصلت طريقها إلى الخارج (48).

وبعد إلغاء هدف لخورخي دي فروتوس بداعي التسلل (64)، عوض فايكانو وأدرك التعادل في الدقيقة 67 بتسديدة “على الطائر” ارتدت من العارضة إلى الشباك للبديل فران بيريس، بعدما وصلته الكرة من إيسي بالاسون إثر ركلة ركنية.

وجنّب جوان غارسيا فريقه هدفا ثانيا حين تدخل ببراعة أمام راتيو (72) قبل أن يتألق في صد تسديدة دي فروتوس (73).

وبعدما أدخل الإنكليزي ماركوس راشفورد وفيرمين لوبيس بدلا من رافينيا وأولمو قبيل الهدف، استعان المدرب الألماني هانزي فليك بهدافه المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 78 بدلا من فيران توريس، لكن شيئا لم يتغير بل فايكانو من وجد طريقه إلى الشباك مجددا لكن الهدف الذي سجله البديل سيرخيو كاميّو وجاء بعد تصد رائع آخر من جوان غارسيا لتسديدة إيسي بالاسون، ألغي بداعي التسلل على راتيو (85).

وأنقذ جوان غارسيا فريقه مجددا من هدف في الوقت القاتل بتصديه لمحاولة كاميّو، مجنبا العملاق الكاتالوني الهزيمة الأولى.

فوز ثالث لبلباو

وخلافا لبرشلونة، واصل أتلتيك بلباو، رابع الموسم الماضي، بدايته المثالية بتحقيقه فوزه الثالث تواليا وجاء على حساب مضيفه ريال بيتيس 2-1.

ويدين النادي الباسكي، المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بفوزه الأول في الدوري على ملعب منافسه الأندلسي منذ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 (2-0)، إلى هدية من مارك بارترا الذي مهد الطريق أمام الهزيمة الأولى لفريقه بعدما حول الكرة بالخطأ في مرمى فريقه إثر ركلة ركنية (60)، قبل أن يضيف أيتور باريديس الثاني بكرة رأسية بعد ركلة ركنية أيضا.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قلص بيتيس الفارق عبر البديل الكونغولي سيدريك باكامبو بكرة رأسية إثر عرضية من الدومينيكاني جونيور فيربو (7+90).

وبذلك، لحق بلباو بريال مدريد إلى الصدارة ولكل منهما تسع نقاط كاملة، فيما فشل برشلونة في البقاء على المسافة ذاتها منهما.

وكان بإمكان فياريال، المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، تحقيق انتصاره الثالث تواليا أيضا لكن مضيفه سلتا فيغو فرمله بإدراكه التعادل 1-1 في الرمق الأخير.

وبعدما افتتح الموسم بالفوز بهدفين نظيفين على ريال أوفييدو العائد إلى الدرجة الأولى لأول مرة منذ غادرها عام 2001، أضاف فريق المدرب مارسيلينو الأحد فوزا ثانيا كاسحا على ضيفه جيرونا 5-0، ثم بدا الأحد في طريقه لانتصاره الأول في أرض سلتا فيغو منذ 8 كانون الثاني/يناير 2021 حين تغلب عليه 4-0.

لكن وبعدما وضعه العاجي نيكولاس بيبيه في المقدمة مطلع الشوط الثاني بعد تمريرة من الكاميروني-الفرنسي كارل ايتا إيونغ (53)، رضخ فياريال لضغط سلتا فيغو الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة إلى 65 بالمئة، وتلقى هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع برأسية للبديل بورخا إيغليسياس الذي منح صاحب الأرض تعادله الثالث تواليا.

وبهدف من كارلوس روميرو في الدقيقة 52 ضد ضيفه أوساسونا، رفع إسبانيول رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما تجمد رصيد منافسه عند ثلاث نقاط.